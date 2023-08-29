Криптобиржа Binance может полностью уйти из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Криптовалютная биржа Binance планирует пересмотреть свою деятельность на российском рынке, пишет The Wall Street Journal. Среди рассматриваемых сценариев — полный уход из России.

Рассматриваются все варианты, в том числе полный уход, — заявил представитель Binance.

В марте 2022 года биржа уже ограничила возможности для прямых транзакций купли-продажи криптовалют и ввода-вывода рублей с карт Mastercard и Visa, выпущенных в России. Также были введены ограничения на использование на платформе средств от российских банков, попавших под международные санкции.

В прошлую неделю The Wall Street Journal обвинила Binance в содействии России в обходе экономических санкций. После этого платежные системы Mastercard и Visa прекратили сотрудничество с площадкой.

Кроме того, на днях Binance заблокировала пользователям из России операции с иностранными валютами по принципу р2р. С проблемой прежде всего столкнулись те, кто приобретал турецкие лиры для покупки видеоигр через иностранные аккаунты. Сейчас при попытке купить любую валюту у пользователей Binance появляется сообщение с просьбой выбрать «местную валюту для р2р-торговли» в соответствии с «правилами работы» биржи в указанной стране. Система р2р подразумевает прямую торговлю между людьми. При этом биржа выступает в качестве посредника и гаранта безопасности сделки.