Трамп хочет назначить спецпрокурором сторонницу теории заговора по выборам

https://static.news.ru/photo/977c7f22-4289-11eb-85f6-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House/via Globallookpress.com

В администрации действующего президента США Дональда Трампа разразился внутренний скандал. Его советники и помощники переругались, обсуждая возможное назначение адвоката Сидни Пауэлл спецпрокурором по расследованию фальсификаций на президентских выборах.

Как утверждает The New York Times, Трамп собрал в Белом доме совещание, на котором присутствовали советник Пэт Чиполлоне, глава администрации Белого дома Марк Медоуз, бывший советник по нацбезопасности Майкл Флинн и сама Пауэлл. Также по видеосвязи к обсуждению присоединился адвокат Трампа Руди Джулиани.

Сидни Пауэлл была адвокатом предвыборной кампании Трампа, а также защищала Флинна, когда он покидал пост из-за скандала, связанного с антироссийскими санкциями. Как отмечает источник, она является ярой сторонницей теории заговора вокруг выборов — она убеждена, что при голосовании имели место существенные нарушения. Такая позиция полностью совпадает с точкой зрения Трампа, поэтому он, очевидно, счёл, что нашёл идеального кандидата на должность спецпрокурора.

С ним, однако, не согласились его советники. Спор вокруг Пауэлл дошёл до «криков и воплей». В итоге все присутствующие отвергли идею президента о назначении женщины на этот пост. В частности, говорилось о том, что она сделала много заявлений, но не представила ни одного доказательства.

Господин Трамп, подстрекаемый такими сторонниками, как госпожа Пауэлл, никогда не отступался от своего мнения и продолжает утверждать, что на самом деле он победил на выборах — даже несмотря на то, что необоснованные заявления госпожи Пауэлл и других о масштабном мошенничестве были полностью развенчаны. Даже многие из ближайших союзников Трампа отвергли её нелепую историю о международном заговоре с целью фальсификации голосования, — пишет издание.

Ранее Пауэлл публично заявила, что оборудование для подсчёта голосов было сделано в Венесуэле по личному требованию бывшего президента страны Уго Чавеса. Очевидно, её не смутил тот факт, что Чавес ушёл из жизни ещё в 2013 году. Кроме того, не раз отмечались её явные промахи и провалы при ведении дел — к примеру, однажды в суде вместо ходатайства она подала чистый лист.

Голосование за кандидатов в президенты США состоялось 3 ноября, и, по данным большинства американских СМИ, соперник Трампа демократ Джо Байден набрал больше голосов. Но если это Трамп ещё пытается оспорить, то вряд ли он может сделать что-то с голосованием коллегии выборщиков, которые 14 декабря также отдали победу Байдену.

Именно голоса выборщиков являются решающими в американской двухступенчатой избирательной системе. И сам Трамп в 2016 году, уступив в народном голосовании Хиллари Клинтон, в итоге занял президентское кресло благодаря поддержке выборщиков.

Теперь результаты выборов 6 января 2021 года должен утвердить конгресс. А на 20 января запланирована инаугурация нового президента. Трамп заявил, что не покинет Белый дом в этот день.

Как писал NEWS.ru, Трамп вновь заявил, что Байден выиграл выборы нечестным путём. Он призвал своих сторонников «не быть дураками» и продолжать бороться за то, чтобы у республиканцев не украли «великую победу».