«Кричал и ругался»: Байдену принесли плохие новости о шансах на выборах NBC: Байдену сообщили о падении рейтингов на закрытой встрече в Белом доме

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Джо Байден

Союзники президента США Джо Байдена сообщили ему неприятную новость касательно рейтингов в Мичигане и Джорджии, сообщает NBC. По информации телеканала, данные были представлены на закрытой встрече в Белом доме. Как выяснилось, популярность демократа стала снижаться из-за его отношения к конфликту между Израилем и ХАМАС.

«Оба штата являются полями сражений, где он [Байден] с трудом выиграл четыре года назад, и он не может позволить себе отступления, если хочет еще раз победить Дональда Трампа. Он начал кричать и ругаться, сказал законодатель, знакомый с ходом встречи», — сообщил телеканал.

Собеседник журналистов уточнил, что Байден считал свои действия правильными и осознавал политические последствия. Представитель Белого дома Эндрю Бейтс также добавил, комментируя информацию, что президент «принимает решения в области национальной безопасности, основываясь только на потребностях страны».

Ранее стало известно, что Байден обвинил Трампа в преклонении перед российским лидером Владимиром Путиным. Байден добавил, что один из кандидатов на пост президента США слишком стар и психически нездоров. После он уточнил, что имел ввиду именно своего оппонента-республиканца.