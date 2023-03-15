Кредиторы в США ускорят банкротство банка Silicon Valley ради прибыли

Фото: Li Jianguo / XinHua / Global Look Press

Инвесторы обанкротившегося банка Silicon Valley (SVB) приняли решение объединиться, чтобы получить прибыль после официального объявления банкротства финансовой организацией, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Отмечается, что инвесторы, которые входили в дочерние компании в составе SVB приобрели облигации материнской финансовой группы номинальной стоимостью в $3,4 миллиарда. После прохождения процесса банкротства кредиторы смогут выставить купленные облигации на аукцион и получить с продажи прибыль.

Кредиторы хотят, чтобы SVB подал заявление о банкротстве, а после выставил на аукцион свои небанковские предприятия в рамках процесса продажи под надзором суда. В случае, если активы SVB Financial оценят на аукционе достаточно высоко, группа держателей облигаций получит прибыль, — сказано в публикации.

В статье при этом не сказано, какую сумму инвесторы рассчитывают получить с продажи ценных бумаг. Отмечается, что в группа кредиторов состоит из инвестиционных компаний Centerbridge Partners LP и Pacific Investment Management Co, а также институциональной компании по управлению альтернативными инвестициями Davidson Kempner Capital Management LP.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что американские власти не будут спасать обанкротившийся банк Silicon Valley Bank (SVB). Она признала, что во время финансового кризиса 2008 года правительство США помогло некоторым инвесторам и владельцам остаться на плаву, но это не значит, что в Вашингтоне собираются повторять те реформы. Йеллен при этом успокоила вкладчиков, пообещав, что им попытаются помочь.