Космонавт ответил, смогут ли США устроить ядерный взрыв на орбите Космонавт Борисенко: США не устроят ядерный взрыв на орбите из-за МКС

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США не устроят ядерный взрыв на орбите, так как там находится Международная космическая станция, считает летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что до окончания проекта Вашингтон точно не решится испытывать ядерное оружие в космосе.

Давайте начнем с того, что МКС — это международный проект, в котором участвуют в том числе и США. Думаю, что навряд ли они решатся на такой шаг, пока МКС не будет свернут, это как минимум, — пояснил космонавт.

При этом он уточнил, что не может утверждать, к чему именно приведет подобное испытание. По словам Борисенко, квалифицированный ответ на данный вопрос могут дать в Министерстве обороны, но сам космонавт уверен, что применение ядерного оружия на орбите ни к чему хорошему не приведет.

Лучше обратиться к специалистам, которые занимаются этими вопросами, в первую очередь в Министерство обороны, там могут дать квалифицированный ответ на этот вопрос. Я не являюсь специалистом в ядерной энергетике, но думаю, что ни к чему хорошему это не приведет, — заключил космонавт.

Военный эксперт Андрей Клинцевич ранее заявил, что ядерный взрыв в космосе, который могут планировать США, уничтожит все спутники в зоне подрыва. Эксперт подчеркнул, что все космические аппараты, которые окажутся в этой зоне, превратятся в мусор.