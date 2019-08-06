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Молодой человек в США замышлял массовое убийство в гостинице, однако его бабушка сумела убедить злоумышленника отправиться в больницу.

Об этом сообщает прокуратура штата Техас. По её данным, после госпитализации молодой человек был задержан. Прокурор Эрин Нили Кокс выразила благодарность женщине, которая «спасла жизни людей, помешав этому плану», передаёт...