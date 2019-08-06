Уже в августе текущего года может начать функционировать Космическое командование США. Об этом заявил американский генерал-лейтенант Ричард Эванс в ходе выступления на симпозиуме по космической и противоракетной обороне в городе Хантсвиль.
Космическое командование начнёт действовать приблизительно в этом месяце, — цитирует Regnum Эванса.
Как писал News.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание международного сообщества на планы США по милитаризации космоса. По его словам, американцы могут выстроить в космосе реально действующую боевую структуру, готовую в любой момент зачистить космическое пространство «от орбитальной собственности неугодных Вашингтону стран». Дипломат напомнил, что Россия и Китай систематически настаивают на принятии международного закона, ограничивающего размещение любого оружия в космосе.