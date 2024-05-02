Кошка забралась в коробку и оказалась в сотнях километрах от дома CNN: в США кошка забралась в коробку, и ее случайно отправили в другой штат

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Кошка, которая обожает прятаться в картонных коробках, случайно уехала с посылкой в другой штат, сообщает CNN. Ее владельцы вернули себе питомца лишь через неделю.

По данным телеканала, жительница города Лихай (штат Юта) в апреле заказала на Amazon для мужа несколько пар ботинок. Оставив одну из них, остальные чета решила вернуть, но после оформления возврата женщина заметила пропажу ее шестилетней кошки Галены. Хозяйка настойчиво искала животное, расклеила объявления о пропаже, но безрезультатно.

Галену обнаружили в коробке с обувью лишь спустя неделю сотрудники склада Amazon в Калифорнии. Они отвезли кошку к ветеринару, который нашел у нее чип с данными о питомце. Несмотря на то, что животное несколько дней просидело без еды и воды, с ней было все в порядке, кроме незначительного обезвоживания и стресса.

В итоге хозяйке сообщили о находке, и она вылетела за кошкой в Калифорнию. По словам Кларк, сейчас Галена в полном порядке.

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