Косачев: мир имеет право не признавать новые границы США в Арктике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Константин Косачев

Мир может не признавать новые границы США на континентальном шельфе, заявил в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, претензии Вашингтона на эти территории в Арктике лишены международно-правовой основы. Он добавил, что подобные вопросы должна рассматривать комиссия ООН, но США до сих пор не ратифицировали Конвенцию по морскому праву.

Как результат, сегодня американцы действуют вообще без какой-либо международно-правовой основы, а значит, международное сообщество имеет полное право не признавать новые границы, — пишет сенатор.

О расширении собственной части континентального шельфа в Арктике США объявили 24 декабря. К территории государства добавился миллион квадратных километров. Власти заверили, что развитие «затрагивает географию, а не ресурсы». Также в американском Госдепартаменте отметили, что новые границы «не создают территориальных споров с Россией».

Между тем руководитель комитета Госдумы по Арктике Николай Харитонов заявил, что расширение собственной части континентального шельфа в одностороннем порядке недопустимо. По его мнению, такой шаг может привести к усилению напряженности. Он напомнил, что Россия собрала доказательную базу, после чего подала заявку на шельф в подкомиссию ООН. США же не ратифицировали конвенцию по морскому праву, также отметил он.