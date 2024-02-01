Коррупционный скандал в армии Украины вызвал возмущение у Конгресса США Конгресс США возмутился кражей $40 млн на закупках снарядов для ВСУ

Фото: МО Украины

Члены Конгресса США публично раскритиковали политику страны по финансированию Украины после коррупционного скандала, возникшего в рядах украинской армии, сообщает издание The American Conservative. Как утверждает член палаты представителей от штата Монтана Мэтт Розендейл, Украина давно была известна американцам как самая коррумпированная страна в мире, однако это не помешало Вашингтону выделять Киеву деньги.

Поводом для споров в Конгрессе США послужили обыски у менеджеров предприятия «Львовский арсенал», а также у чиновников украинского Министерства обороны. По версии следствия, они украли около $40 млн на закупках снарядов для ВСУ. Как утверждает Розендейл, он шокирован этими заявлениями, несмотря на то, что Украина уже давно имеет плохую репутацию на Западе.

Всего несколько лет назад единственное, что мы знали об Украине, это то, что это самая коррумпированная страна, о которой кто-либо когда-либо слышал. Украина была «прачечной» для отмывания грязных денег грязных политиков, начиная с [сына президента США] Хантера Байдена, — отметил он.

По мнению члена палаты представителей, правительству США не следует тратить деньги на поддержку Украины. Финансы, передаваемые Киеву, могли бы обеспечить самих американцев, также нуждающихся в помощи, считает он. В свою очередь республиканка Лорен Боберт выдвинула более конкретное предложение. Она призывает перенаправить финансы на укрепление границ США.

Профессор Варшавского университета, политолог Анджей Гиль ранее заявил, что Украине нужна новая революция. По его словам, только таким способом можно «смести» действующее правительство, пораженное коррупцией и воровством. Польша, Германия и другие страны Запада же не смогут помочь украинцам, считает он.