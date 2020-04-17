Коронавирусом заразились более 735 тысяч граждан США

https://static.news.ru/photo/d763b072-820b-11ea-b8ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

За прошедшие сутки число заражённых коронавирусом в США выросло на 34 тысячи человек. Оно превысило 735 тысяч. Такие данные предоставил университет Джонса Хопкинса.

На сегодняшний день в мире насчитывается более 2,2 млн заражённых COVID-19. Свыше 160 тысяч человек умерли от заболевания. Выздороветь удалось 595 тысячам.

ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Ранее американские СМИ сообщили о нескольких протестах в США против самоизоляции. Митингующие сравнили её с тиранией.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин сообщил, что ситуация с COVID-19 в РФ находится под полным контролем.