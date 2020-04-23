Коронавирус увеличил госдолг США до рекордных $ 24,5 трлн

https://static.news.ru/photo/ba384ace-8569-11ea-87da-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Государственный долг США вырос до рекордной отметки в $24,5 трлн. К увеличению долговых обязательств федерального правительства привели меры, связанные с пандемией коронавируса.

Некоторое время назад президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении свыше $2 трлн для стимулирования экономики м смягчения причинённого пандемией ущерба. Согласно документу, средства должны быть направлены на помощь ряду отраслей, медучреждениям, а также выплату пособий по безработице.

Кроме того, 22 апреля Сенат одобрил ещё один пакет мер, предусматривающий выделение еще около $500 млрд. В ближайшее время голосование по законопроекту должно состояться в Палате представителей, сообщает CBS. Телекомпания отмечает, что у президента Дональда Трампа рост госдолга беспокойства не вызывает.

Ранее NEWS.ru писал, что заявки на пособия по безработице подали свыше 26 млн жителей США. Практически в половине штатов зафиксирован стремительный расход средств в фондах, используемых для подобных выплаты. Лидируют в этом Нью-Йорк, Массачусетс и Калифорния.