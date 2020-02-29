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Белый дом работает над прекращением самой длительной войны Вашингтона и хочет вернуть солдат домой, заявил глава США Дональд Трамп после подписания мирного договора с террористическим движением «Талибан» (запрещено в России).

Мы работаем над тем, чтобы, наконец, положить конец самой длительной войне Америки и вернуть наши войска домой, — цитирует политика РИА Новости. Мирное соглашение 29 февраля 2020 года подписали спецпредставитель...