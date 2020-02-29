Американские власти зафиксировали первую смерть после заражения коронавирусом COVID-19 на территории Соединённых Штатов, передаёт ТАСС со ссылкой на данные Bloomberg.
Место происшествия — штат Вашингтон, столицей которого является крупный бизнес-центр Сиэтл. Всего в Америке зафиксировали 68 заболевших.
Как писал NEWS.ru, к 29 февраля эпидемия COVID-19 охватила более 85,6 тысячи человек — преимущественно в Китае. Крупными очагами заражения стали Южная Корея, Япония, Италия и Иран. Жертвами эпидемии стали более 2,9 тысячи заболевших, излечились около 40 тысяч.
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