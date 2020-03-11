Администрация президента США Дональда Трампа признала существование политических рисков, возникших на фоне распространения нового коронавируса. Такое впечатление оставило у наблюдателей специальное обращение главы Белого дома к нации, в котором он объяснил увеличение масштабов распространения COVID-19 в США тем, что ЕС не принял необходимых мер для ограничения поездок, и объявил о транспортных ограничениях. Временно Вашингтон закрывает въезд в Америку путешественникам из Европы.

В своём выступлении американский лидер напомнил, что в самом начале вспышки США установили масштабные ограничения на въезд из КНР и ввели в действие первый за 50 лет карантин федерального уровня. В Америке была объявлена чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения и установлен самый высокий уровень предостережения от поездок за рубеж.

После принятия этих ранних и очень серьёзных мер в США было значительно меньше случаев заражения вирусом, нежели сейчас в Европе, — сказал американский президент. — ЕС не принял такие же меры предосторожности и не ограничил въезд из КНР и других мест распространения. В результате приезжающие из Европы создали в США большое количество новых очагов.

Трамп объявил, что США с 13 марта на 30 дней запрещают въезд в страну путешественникам из Европы — ограничения не затронут только одну страну.

Исключения будут сделаны для американцев, которые проходят соответствующую проверку. Ограничения также не будут распространяться на Великобританию, — обратил внимание хозяин Белого дома.

И. о. главы Министерства внутренней безопасности США Чед Вулф в собственном заявлении уточнил, что глава Белого дома «приостанавливает въезд большинства иностранных граждан, которые находились в некоторых европейских странах в течение 14 дней до их запланированного прибытия в Соединённые Штаты». Эти ограничения не касаются постоянных резидентов и ближайших членов семей американских граждан.

В заявлении Трампа также уточняется, что под новые запреты не должны попасть иностранцы, которые прибыли в США по приглашению властей страны для борьбы с распространением коронавируса, члены экипажей воздушных и морских судов, официальные лица других стран и сотрудники международных организаций, в том числе Североатлантического альянса.

Что интересно, вместе с тем 11 марта американский лидер отменил запланированные на вторую половину недели поездки в штаты Невада и Колорадо на фоне распространения коронавируса. Согласно последним данным федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний в США, число случаев заражения COVID-19 на территории Америки достигло 1162. Умерли от него 37 человек.

Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Наблюдатели в США полагают, что публичные замечания главы американского государства слишком часто создавали впечатление, что он рассматривает появление нового коронавируса скорее как ещё один шанс для политической борьбы, нежели как серьёзную проблему и вызов для системы общественного здравоохранения.

Однако в своём редакционном материале издание Wall Street Journal отмечает, что Трамп прав, когда говорит, что его политические противники и СМИ хотят превратить вирус в ураган «Катрина». Это неизбежная тенденция, однако сам президент не должен клевать на их приманку, пишет газета. Стихийные бедствия и эпидемии могут создавать или разрушать президентство, но не сами по себе, а из-за того, как общественность оценивает реакцию главы государства. За последнюю неделю производительность администрации президента США улучшилась, говорят журналисты, и выступление Трампа перед нацией 12 марта стало, по крайней мере, шагом к большему реализму.

Угроза общественному здравоохранению — это шанс подняться над узким предвзятым отношением политического мейнстрима и выступить за всю страну. И Трамп это понял, констатируют наблюдатели. С учётом того тормозящего эффекта, который оказывает COVID-19 на экономику, и его опасности для здоровья простых людей, основным противником переизбрания Трампа сейчас является не демократ Джозеф Байден, а коронавирус.