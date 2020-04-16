Пока американский лидер Дональд Трамп пытается найти баланс между мерами по борьбе с эпидемией коронавируса в стране и удержанием своего рейтинга, намеченные на ноябрь выборы президента США сами по себе оказались под угрозой. Сложный, но отточенный годами механизм голосования может дать сбой в связи с введёнными в стране ограничительными мерами. Эксперты не исключают, что нынешняя ситуация в перспективе приведёт и к пересмотру американской избирательной системы.

На днях законодательное собрание штата Кентукки, контролируемое Республиканской партией, отменило вето губернатора-демократа Энди Бишара на законопроект о необходимости оформления документа для участия в выборах. Как сообщает издание HuffPost, люди должны предъявить удостоверение личности, чтобы они могли проголосовать. Заксобрание приняло проект закона ещё в конце марта, однако тогда губернатор ветировал его.

Теперь же документу дан ход, что серьёзно осложняет ситуацию для избирателей в Кентукки. HuffPost отмечает, что республиканцы проявляют особое рвение для того, чтобы затруднить процесс волеизъявления как на местных, так и на президентских выборах. Они, в частности, уже заблокировали предложенные губернатором меры по расширению возможностей голосования по почте.

Вопрос оформления удостоверения избирателя действительно крайне серьёзен. Правительственные учреждения, где многие люди могли бы получить идентификационную карту с фотографией, на данный момент закрыты из-за бушующей с США эпидемии коронавируса, и сроки их открытия неизвестны никому. Однако без подобного удостоверения избиратели не смогут получить открепительный бюллетень, чтобы проголосовать из дома. А на участки они могут не явиться из-за боязни распространения вируса. Представительство Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU) в штате уже заявило, что рассматривает возможность подачи иска с целью заблокировать через суд принятый республиканцами законопроект.

Ситуация в Кентукки — не единственная в своём роде. Так, например, в штате Висконсин республиканцы и консервативные судьи отвергли попытку губернатора-демократа отложить личное голосование в ходе первичных местных выборов, предложив явиться на участки тем, кто к этому готов. Такие прецеденты весьма показательны, поскольку высвечивают сразу две проблемы. С одной стороны, республиканцы, видимо, действительно пытаются использовать режим крупного бедствия в стране в своих целях, чтобы не допустить к процессу голосования часть избирателей. С другой, эпидемия коронавируса всё больше влияет на американскую электоральную систему в целом, лишая её опробованных годами составляющих.

Джо Байден ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Один из основных методов предвыборной борьбы в США — публичные встречи кандидатов с избирателями — утратил свою актуальность ещё до введения в стране ограничительных мер. Для Трампа это не столь критично, как, например, для его противника Джо Байдена. Действующий президент ежедневно имеет возможность представить перед всем миром в выгодном для себя свете борьбу Белого дома с коронавирусом, в то время как его соперник лишён возможности выступить перед своими сторонниками.

Другой немаловажный фактор заключается в том, что преодоление эпидемии и связанных с нею экономических издержек сейчас для американцев важнее, чем любая — даже обширная и детализированная — предвыборная программа. И в этом контексте мяч вновь на стороне Трампа.

Бывший генеральный прокурор Эрик Холдер, занимающий сейчас пост председателя Национального комитета Демпартии США по перераспределению избирательных округов (National Democratic Redistricting Committee), считает, что эпидемия в итоге окажет серьёзное влияние на американскую избирательную систему. В интервью изданию Time он отметил , что федеральным властям и руководству штатов необходимо расширять возможности голосования из дома и заочного волеизъявления. Вспоминая ситуацию в Висконсине, Холдер подчеркнул, что конфликт между губернатором и судьями, возникший в этом штате, вполне может перекинуться на всю американскую территорию. Республиканцы же обладают преимуществом далеко не во всех регионах, включая, например, и густонаселённый Нью-Йорк, традиционно поддерживающий демократов. Поэтому нельзя исключать того, что механизм голосования в общенациональном масштабе будет пересмотрен.

Наконец, коронавирус бьёт и по финансированию избирательных кампаний кандидатов. Значительная часть средств, как правило, — это небольшие, но многочисленные пожертвования простых граждан. Однако сейчас американцы, оказавшиеся в подвешенном состоянии из-за эпидемии, нефтяной конъюнктуры и неопределённости с работой, в меньшей степени, чем раньше, готовы «спонсировать» своих кандидатов.