Коронавирус COVID-19, как и любое бедствие мирового масштаба, шагает по планете в окружении конспирологических теорий. Согласно одной из них, раздувать панику вокруг нового заболевания в США выгодно противникам президента Дональда Трампа из Демократической партии, чтобы заставить его проиграть грядущие в ноябре выборы. В действительности же пандемия может нанести гораздо больший удар по демократам, чем по их главному сопернику.

На данный момент мало кто из аналитиков берётся прогнозировать последствия пандемии для властей тех или иных стран. Пока Вашингтон не слишком хорошо справляется с бедствием: США вышли на третье место по заболеваемости в мире, а рейтинг президента с относительно неплохих показателей в середине февраля — 49% — резко снизился до 44%. Тем не менее Трамп почти каждый день выступает на пресс-конференциях и анонсирует всё новые меры по борьбе с распространением болезни и поддержке американской экономики.

Но ошибкой было бы полагать, что коронавирус бьёт только по репутации Трампа — страдают от этого и демократы, особенно кампания их теперь уже главного кандидата в президенты Джо Байдена. Победив на праймериз в ключевых штатах, Байден, скорее всего, получит большинство голосов на съезде Демократической партии и будет выдвинут от неё в президенты. Но из-за режима самоизоляции он оказался заперт в собственной квартире как раз тогда, когда он должен колесить по Америке и выступать на митингах в свою поддержку. В условиях, когда благодаря эпидемии всё внимание приковано к Трампу, его главный соперник остался за бортом всеобщей борьбы с коронавирусом. А критика действий главы Белого дома в ответ на эпидемию может срикошетить и на самого Байдена.

Это очень тонкий момент, — комментирует Politico бывший пресс-секретарь президента Билла Клинтона Джо Локхарт. — Во времена кризиса может быть только один президент. Просто словесно атаковать его каждый день — это плохая стратегия.

И всё же это именно то, чем на данный момент вынужден заниматься Джо Байден. Ему 77 лет, поэтому он находится в группе риска по заболеваемости коронавирусом и в ближайшие месяцы, скорее всего, не будет выходить из дома. Между тем его жилище отнюдь не похоже на студию профессионального видеоблогера: наблюдатели отметили низкое качество изображения, которое обеспечивает его веб-камера, и неоригинальный фон. Предвыборный штаб демократа оправдывается: это всё из-за того, что карантин настиг Байдена слишком неожиданно. В ближайшее время его кампания будет переориентирована на онлайн-взаимодействие с избирателями.

В нашу пользу играет то, что Джо Байден и то, что думают о нём пользователи Интернета — это уже узнаваемый бренд, люди помнят его как вице-президента, — подчеркнул в разговоре с Politico цифровой директор кампании Байдена Роб Флаэрти.

Однако в схватке Байдена и Трампа один на один против демократа может сыграть эффект «сплочения вокруг флага». Политологи давно заметили, что на фоне военных конфликтов и кризисов рейтинг действующих глав Белого дома растёт. Так было с Джорджем Бушем-младшим после терактов 11 сентября и начала войны в Ираке и с его отцом Бушем-старшим во время войны в Персидском заливе. Когда в начале года обострился конфликт США и Ирана, об эффекте «сплочения вокруг флага» вспомнили в очередной раз, приписав Трампу желание поднять свой рейтинг на военных действиях за рубежом. В действительности же чуть позже судьба подкинула США куда более масштабный повод сплотиться вокруг фигуры президента — коронавирус COVID-19.