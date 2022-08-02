«Короли — слуги, а не хозяева народа»: как США отвоевывали независимость Какие события предшествовали восстанию британских колоний

Фото: wikipedia.org

Битва за Лонг-Айленд, крупнейшее сражение американской революции

2 августа 1776 года Декларация независимости США, ранее одобренная депутатами Континентального конгресса, была торжественно подписана представителями 13 мятежных штатов, президентом и секретарем конгресса. Это означало юридическое объявление независимости американских колоний от Великобритании. Но желанную свободу еще предстояло завоевать.

В 1765 году британский парламент принял «закон о гербовом сборе». Только что закончилась Семилетняя война, тяжким бременем легшая на английский бюджет, и государство отчаянно нуждалось в деньгах. Именно этот закон стал корнем конфликта между Британским королем Георгом III и американскими колонистами. В Лондоне тогда вспомнили, что колонии в Северной Америке почти не платят налогов, в отличие от жителей метрополии, которые буквально задавлены налоговым гнетом. Эту несправедливость и решили исправить.

«Нет налогов без представительства!»

Отныне вводился особый налог на всю коммерческую деятельность в колониях, на судебную документацию и периодические издания. Любой документ без наклеенной на него специальной гербовой марки считался недействительным. Это был очень удобный и простой для контроля налог, уклониться от уплаты которого считалось решительно невозможно. Причем уплачивать его требовалось полновесными британскими серебряными фунтами, а не бумажными ассигнациями, что ходили в колониях для внутренних расчетов.

В колониях на такое решение отреагировали с крайним неудовольствием, платить налоги не хотел никто, хотя колонисты и платили их в куда меньшем размере, чем обитатели Британских островов. Своего пика конфликт достиг на заседании палаты колонии Виргиния (каждая колония имела самоуправление, и в ее столичном городе заседала палата представителей).

Известно, что отличительной особенностью британской свободы является введение налогов, которыми облагается народ, им же самим или лицами, его представляющими, — заявил юный депутат Патрик Генри.

Королю Георгу III был поставлен ультиматум: или колонии получают представительство в британском парламенте, чтобы иметь возможность участвовать в обсуждении финансовой политики страны, или — никаких новых налогов.

Фото: Художник Иоганн Цоффани (1770 год) Король Георг III с королевой-консортом Шарлоттой и их шестью старшими детьми

Поразительно, но речь Генри так проняла депутатов-колонистов, что они абсолютным большинством поддержали резолюцию, которая была принята 30 мая 1765 года. В ней требование «нет налогов без представительства» было выражено в предельно вежливой по отношению к королю, но очень точной юридической формуле. Вскоре такие же решения были приняты всеми колониальными палатами. А представители от Массачусетса обратились к депутатам от Виргинии с предложением отправить в Нью-Йорк — центр британских владений в Америке — делегацию, которая должна была оспорить введение гербового сбора и добиться отмены нового закона.

Губернатор Виргинии, которого назначал король, в ответ распустил палату и назначил новые выборы. Но это не помогло: среди новых депутатов оказалось еще больше противников нового налога, нежели раньше.

Рождение «Сынов свободы»

Это еще не был мятеж против королевской власти, но уже прозвучали первые звуки колокола свободы. Летом в Бостоне, старом и богатом торговом колониальном городе на побережье Атлантического океана, появилось тайное общество, которое называло себя «Сыны свободы». В него вступали люди простые: ремесленники, мелкие торговцы, адвокаты, журналисты, — в общем горожане среднего достатка, те, на чьих плечах держалась жизнь американских колоний.

Они собирались в частных домах и вели крамольные речи о том, как бы сделать так, чтобы колониям получить возможность влиять на политику, проводимую Лондоном. Среди «Сынов свободы» было немало типографских мастеров и тех, кто хорошо владел печатным словом, поэтому мятежные воззвания к колонистам начали расклеивать по улицам городов и распространять из рук в руки.

Тайное общество стало очень популярным, состоять там считал своим долгом каждый приличный горожанин, а его ячейки стремительно распространились по всем городам Атлантического побережья. Вслед за этим по всем колониям прокатилась волна беспорядков: мелкие фермеры, ремесленники, поденщики брались за оружие, нападали на королевские войска, поджигали дома, врывались в официальные учреждения. Несколько домов людей, заподозренных в сотрудничестве с властями, были разгромлены. Протестующие сожгли чучело Джона Мерсера — королевского сборщика налогов, как бы намекая, что будет с чиновниками, назначенными для надзора за выполнением закона о гербовом сборе.

В октябре собрался Континентальный конгресс, на котором присутствовали представители большинства Американских колоний. Делегаты дружно проголосовали за петицию Георгу III, в которой решительно отвергалось право Лондонского парламента вводить новые налоги. Повсюду звучало требование, ставшее революционным лозунгом: «Нет налогов без представительства».

Фото: wikipedia.org Здание Континентального конгресса. США

По всем колониям начался стихийный бойкот британских товаров, что серьезно ударило по морской торговле англичан. Благо колони располагали возможностью производить на месте почти всё, что необходимо для жизни, пусть даже и худшего качества и по более высокой цене.

Бойкот продержался несколько месяцев — и королевское правительство капитулировало. Закон о гербовом сборе был отменен. Но вместо него парламент принял особый закон, подтверждавший право парламента облагать колонии налогом и принимать законы, действующие и в метрополии, и в колониях. «Сыны свободы» торжествовали первую победу над королем. Но прозорливые люди отмечали, что новый «закон о законах» почти полностью списан с акта, который уничтожил старинные права Ирландии, поставив её в полную зависимость от Лондона.

«Чайные войны»

В 1767 году наступление правительства на колонии продолжилось. Был принят закон о косвенных налогах, который создавал особые конкурентные преимущества для чая, ввозимого в Америку на кораблях Британской Ост-Индской компанией. Налоги на ввоз чая отменялись, а вместо них вводилась совсем небольшая пошлина, которую выплачивали в колониях.

Казалось бы, благое дело, официально поставляемый чай стал даже дешевле. Но в реальности колонисты уже не первое десятилетие пили почти исключительно контрабандный чай, который доставляли голландские купцы. Они вообще не платили никаких налогов, отчего чай в Бостоне стоил чуть ли не в разы дешевле, чем в Лондоне. К ежедневному чаепитию колонисты успели привыкнуть и отказываться от этого обычая не собирались.

Средства от налоговых сборов к колониях должны были пойти на содержание административного аппарата — губернатора и его чиновников, назначаемых королем. Если раньше их работу оплачивали местные палаты представителей, голосовавшие за выделение требуемых сумм, то теперь было решено отобрать у колонистов финансовые рычаги влияния на власть. Ну а для того чтобы не упустить ни пенни, было создано Американское таможенное управление и пять таможенных судов для борьбы с контрабандой, опять же назначаемых из Лондона.

Стоит сказать, что местные суды присяжных почти всегда оправдывали контрабандистов, что крайне злило королевских чиновников. Ну а для того чтобы продемонстрировать вечно недовольным колониям силу Великобритании, в Бостон в сентябре 1768 года прибыли два пехотных полка, которые торжественно промаршировали по городу и затем встали в лагере неподалеку от городской границы.

Фото: wikipedia.org Раскрашенная гравюра Купера (1789)

Депутаты колониальных палат опять собрались на заседания и отправили Георгу III петицию с верноподданнейшей просьбой отменить косвенные налоги, прежде всего налог на чай. В Лондоне этот призыв проигнорировали. Тогда палаты решили больше не обращаться к королевской власти, так как отказались признавать парламент, в котором нет депутатов от Американских колоний. Это поставило колонии на грань открытого мятежа.

Опять раздались голоса о необходимости возобновления бойкота британских товаров. В ответ в Лондоне объявили, что зачинщики беспорядков будут арестованы и осуждены за государственную измену. А наказание за такое серьёзное преступление было одно — смертная казнь. Впрочем, угрозы остались пустыми словами. Власти никого не арестовали.

От Бостонской резни к Бостонскому чаепитию

Волнения продолжались вплоть до марта 1770 года, когда в Бостоне произошёл весьма неприятный инцидент. Офицер британского военного патруля (улицы города уже давно патрулировались во избежание беспорядков) столкнулся на улице с мальчишкой, работавшим в одной из городских лавок. Тот вспомнил, что офицер недавно сделал небольшую покупку и пообещал занести деньги позже.

Случай показался продавцу подходящим, и он в грубой форме потребовал немедленно расплатиться. Офицер немедленно вернул деньги, проигнорировав брань — ведь джентльмен не должен обращать внимания на поведение простолюдинов. Но патрульного солдата возмутило хамство юного горожанина. Он сделал мальчишке замечание, на что тот отозвался новыми ругательствами.

Вокруг стала собираться толпа. Британских военных в колониях не любили, поэтому не разобравшиеся в происходящем горожане закричали «наших бьют!» и кинулись на солдат. Те в ответ действовали согласно уставу и начали стрелять в толпу. Трое погибли, 11 человек были ранены.

Британские власти осудили четверых солдат по обвинению в убийстве, но эта мера уже не могла успокоить возмущённых колонистов. По всему побережью разнеслись слухи о резне, устроенной британскими военными в Бостоне.

Настроения стали всё более склоняться к открытому выступлению против властей. В 1772 году члены «Сынов свободы», подобравшись на лодках, взяли на абордаж и сожгли британскую таможенную шхуну «Гаспи». Это небольшой корабль патрулировал побережье, чтобы не допустить проникновение контрабандистов.

А в 1773 году произошло событие, которое считается первой искрой Американской революции. Осенью этого года семь кораблей с большим грузом чая отправились из Англии в Американские колонии, четыре судна шли в Бостон, а остальные — в другие важные города.

Прослышав про столь значительный груз, «Сыны свободы» организовали протесты, в ходе которых горожане Нью-Йорка, Филадельфии и Чарльстона заставили грузополучателей отказаться от чая, чтобы корабли Ост-Индской компании ушли ни с чем. Но в Бостоне торговцы чаем оказались тесно связаны с губернатором и отказываться от дешёвого чая не желали, даже под угрозой расправы.

Фото: wikipedia.org Чайная культура американцев

«Сыны свободы» собрали митинг, который принял резолюцию: не разгружать груз, не платить пошлину за чай и отправить корабли домой. Из горожан были сформированы боевые отряды, которые встали на дежурство в порту, чтобы проследить, не начнут ли власти тайком разгружать ящики с чаем.

Губернатор Массачусетса не уступал. Тогда около сотни «Сынов свободы» переоделись в индейцев (тем самым символически обозначая отказ от британского подданства) и на лодках подобрались к кораблю «Дартмут». Они ворвались на палубу, обезоружили команду и сбросили все ящики с чаем в воду Бостонского залива. Событие получило название «Бостонское чаепитие».

Британское правительство идет на конфликт

«Чаепитие» вызвало в колониях взрыв энтузиазма. Еще бы, колонисты не только одержали победу над британскими властями, но и продемонстрировали силу, а британские солдаты, охранявшие корабль, не решились стрелять в вооружённых «Сынов свободы». Это показало слабость колониальных властей и силу местного гражданского общества. «Сыны свободы» стали ещё популярнее. В колониях заговорили, что пора поднимать восстание против короля, его губернаторов и чиновников. В Британии же от колонистов отвернулись даже их сторонники.

Открытое выступление против власти сплотило политическую элиту Англии. Все поддерживали максимально жёсткое решение проблемы. Мятежных колонистов требовалось подвергнуть демонстративному унижению. Парламент в марте 1774 года закрыл Бостонский порт до тех пор, пока Ост-Индской компании не будут возмещены все убытки.

В апреле премьер-министр лорд Фредерик Норт заявил депутатам: «Американцы вываливали в смоле и перьях ваших подданных, разоряли ваших купцов, сжигали ваши корабли, отказывались подчиняться вашим законам и вашей власти. Несмотря на всю нашу снисходительность и долготерпение, отныне мы обязаны пойти иным путем».

В Бостон было отправлено три тысячи солдат. В мае в Лондоне приняли акт об управлении Массачусетсом, в котором вся власть на местах передавалась губернатору и его чиновникам. Палата могла собираться не чаще раза в год, а ее права оказались существенно ограничены. Суды над преступниками теперь могли проводиться в Великобритании, так как власти не доверяли местным присяжным, считая, что они оправдывают мятежников.

В ответ в течение летних месяцев колониальные палаты без разрешения губернаторов собрались на заседание и проголосовали с 1 ноября не ввозить из Великобритании и других мест никаких товаров, за исключением лекарств, прекратить ввоз рабов и чая, полностью бойкотировать товары Ост-Индской компании.

Короли — слуги, а не хозяева народа, — заявил тогда Томас Джефферсон, один из лидеров революции.

Депутаты приняли решение собрать новый Континентальный конгресс, на котором обсудить единую для всех колоний политику по отношению к британским властям.

Континентальный конгресс голосует за независимость

5 сентября 1774 года в Филадельфии собрался Первый Континентальный конгресс (конгресс 1765 года решили не считать). Представители 12 колоний, всех, кроме Джорджии, сохранившей верность королю, подтвердили объявление полного бойкота торговли с метрополией и составили «Декларацию прав и жалоб». В этом документе говорилось о необходимости отмены всех «несправедливых законов» и требовалось восстановление прав самоуправления колоний.

Фото: wikipedia.org Представление проекта Декларации Комитетом пяти конгрессу

Георг III отреагировал на действия конгресса объявлением торговой блокады колоний и потребовал немедленно подчиниться своей власти. Корабли британского флота вышли в море, чтобы перекрыть все морские пути в колониальные порты и задушить колонии в экономической блокаде. Командующий британскими войсками в Америке генерал Томас Гейдж получил приказ подавлять любые выступления местного населения военной силой.

Это означало войну. Второй Континентальный конгресс, собравшись в мае 1775 года вначале пытался решить дело миром, при этом упорно настаивая, что права колоний не должны ущемляться. Но когда королевское правительство отказалось вести переговоры, депутаты обсудили и приняли «Декларацию независимости».

Мы, представители Соединенных Штатов Америки, собравшись на общий конгресс, призывая Всевышнего подтвер­дить честность наших намерений, от имени и по уполномочию доброго народа этих колоний торжественно записываем и заявляем, что эти соединенные колонии являются и по праву должны быть свободными и независимыми государствами (штатами), — говорилось в ней.

Свободные штаты начали формировать добровольческие полки, чтобы сражаться с британской армией. Так началась война за независимость США.