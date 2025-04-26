«Королева драмы»: в США назвали главную ошибку Зеленского Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: эмоции Зеленского ухудшают переговорные позиции Киева

Фото: Henri Szwarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон назвал ошибкой поведение главы Украины Владимира Зеленского, публично раскритиковавшего предложение президента США Дональда Трампа о признании Крыма российским. В эфире YouTube-канала Judging Freedom эксперт выразил мнение, что эмоциональная реакция украинского лидера лишь ухудшила переговорные позиции Киева.

Он упустил возможность. Он просто не должен был ничего говорить перед встречей в Лондоне. Вместо этого королева драмы воспряла и начала вопить во все стороны, — заявил Джонсон.

Эксперт подчеркнул, что подобное поведение Зеленского продемонстрировало его недоговороспособность: отказ от сдержанности в ответ на потенциальную инициативу мирного урегулирования конфликта вредит интересам Украины на международной арене.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала заявление Зеленского о возможности «дипломатического возврата» Крыма. Она назвала методы украинского руководства «террористическими», указав на обстрелы полуострова, попытки разрушения Крымского моста и требования дополнительного вооружения.

Кроме того, Захарова обвинила Зеленского в систематическом обмане международных партнеров, напомнив о невыполненных обещаниях относительно моратория на удары по энергообъектам и пасхального перемирия. По ее словам, политика Киева основана на «лжи, ненависти и подлости», а не на дипломатических методах.