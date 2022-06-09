Конвертоплан морской пехоты США разбился в Калифорнии

Конвертоплан Bell V-22 Osprey подразделения Корпуса морской пехоты США потерпел крушение в штате Калифорния. Об этом говорится в заявлении авиабазы ВМС США в Эль Сентро, его приводит ТАСС. По предварительным данным, на борту могли находиться от трёх до пяти человек.

Авиакатастрофа произошла в 50 километрах к северу от мексиканской границы и 240 километрах к востоку от города Сан-Диего.

Мы можем подтвердить, что воздушное судно, принадлежащее 3-му авиакрылу Корпуса морской пехоты, разбилось рядом с Глэмисом, штат Калифорния, - указывается в заявлении.

Руководство авиабазы подчеркнуло, что вопреки слухам, распространяемым в социальных сетях, на борту конвертоплана не было ядерных материалов.

О том, что на борту конвертоплана могли находиться ядерные материалы, сообщил портал USNI-News.

Данные о погибших и пострадавших не поступали. По информации того же портала, на борту конвертоплана могли находиться от трёх до пяти человек.

Ранее сообщалось, что в США разбился военный самолёт F/A-18E Super Hornet, пилот погиб.