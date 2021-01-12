Контрразведка США назвала РФ и КНР угрозой для распространения вакцины

https://static.news.ru/photo/cab6101a-5512-11eb-9790-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Secretary of Defense/flickr.com

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина назвал угрозой для распространения вакцины от коронавируса в США Россию и Китай. Он выразил обеспокоенность в отношении цепи поставок, связанных не только с распространением, но и разработкой препаратов.

По словам директора американской контрразведки, его ведомство на данный момент тесно взаимодействует с армией, Минздравом, помогая «облегчить» безопасную транспортировку и защиту вакцины от «места производства до конечного потребителя», то есть до вакцинации.

Это очень комплексная проблема, и я, без сомнений, хотел бы высоко оценить работу мужчин и женщин из рядов ВС и всё правительство, которые приняли участие в «Операции „Невероятная скорость“», чтобы гарантировать, что мы можем облегчить эту транспортировку вакцин безопасно, зная, что наши противники пытаются нарушить эту цепь поставок, — цитирует Эванину The Washington Post.

На вопрос, какие именно противники вызывают у директора контрразведки опасения, он ответил, что, по его мнению, это «Россия и Китай», но никаких примеров не привёл.

Ранее NEWS.ru сообщал, что член Совета Федерации Олег Морозов прокомментировал внесение российских НИИ в санкционные списки США. По его словам, таким образом Вашингтон «ведёт войну» против российской вакцины от коронавируса.