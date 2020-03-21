https://static.news.ru/photo/a68c58c2-6c6d-11ea-9cac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Depo Photos/Global Look Press

Сотрудник американского Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA) скончался из-за коронавируса.

Контрактник умер в Кристал-Сити (пригород Вашингтона). Он проходил лечение в местном госпитале.

В пресс-службе Пентагона отметили, что помещения, в которых работал сотрудник, продезинфицированы в соответствии с рекомендациями центров по контролю и профилактике заболеваний, передаёт ТАСС.

18 марта сенат Конгресса США одобрил проект о программе помощи при коронавирусе, которую предложил глава Белого дома Дональд Трамп. Согласно этому документу, из американского бюджета будут выделены средства для оказания помощи гражданам, которые пострадали от вспышки нового заболевания.

Как писал NEWS.ru, руководство Соединённых Штатов также заявило о готовности выделить примерно по три тысячи долларов на семью в рамках пакета мер по стимулированию экономики для преодоления последствия пандемии.