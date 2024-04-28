«Конкурирую с шестилетним»: Байден назвал Трампа «сонным Доном» Байден заявил, что конкурирует на выборах с «шестилетним сонным Доном»

Фото: Michael Reynolds - Pool via CNP/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден в шутку назвал бывшего американского лидера Дональда Трампа шестилетним «сонным Доном» на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме, мероприятие транслировалось на телеканале C-SPAN. Таким образом Байден использовал аналогию с закрепившимся за ним прозвищем «сонный Джо».

Спасибо за теплый прием. Но, пожалуйста, [ведите себя] потише, Дональд слушает. <...> Я — взрослый мужчина, который конкурирует с шестилетним, — заявил Байден.

Он отметил, что выборы 2024 года в самом разгаре, а также признал, что возраст является проблемой. Его комментарий в адрес политического оппонента вызвал смех в зале. Байден подчеркнул, что чувствует себя замечательно.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Трамп набрал необходимое число голосов делегатов для выдвижения своей кандидатуры от республиканцев на пост главы государства. Байден также заручился достаточной поддержкой Демократической партии.

Также сообщалось, что давний сторонник Байдена — режиссер Стивен Спилберг разработает для него стратегию для Национального съезда Демократической партии. В 2023 году знаменитость уже участвовала в сборе средств для предвыборной кампании в Лос-Анджелесе. Кроме того, Спилберг встречался с организаторами съезда, который пройдет в августе 2024 года.