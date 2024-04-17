Конгрессвумен украинского происхождения выступила против помощи Киеву Конгрессвумен Спартц отказалась поддерживать финансовую помощь Украине

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Виктория Спартц

Конгрессвумен от Республиканской партии украинского происхождения Виктория Спартц заявила в Twitter (Х), что не станет поддерживать финансовую помощь Киеву. Она уточнила, что не будет рассматривать вопрос без запретительных мер по южной границе США.

Нам нужно выбрать холмы, на которых мы сможем умереть, и захватить их. Наша южная граница — этот холм. Как я уже много раз говорила, если пакет спикера [палаты представителей Майка] Джонсона не включает безопасность границ, я не буду поддерживать это правило. Я также не поддержу отправку денег украинскому правительству — только летальную помощь, — подчеркнула Спартц.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп допустил, что безвозмездная помощь Украине закончилась. Он отметил, что Киев может получить помощь в виде займа, а не «подарка».

Также стало известно, что в США задумались над тем, чтобы финансировать Киев в формате займа под залог будущей прибыли, которую Вашингтон рассчитывает получить от замороженных российских государственных активов. Прибыль могут вывести через облигации или кредит. В этом случае Киев получит €30–40 млрд. Эту схему рассмотрят министры финансов «Большой семерки» на саммите, назначенном на июнь.