Конгрессвумен США анонсировала расследование по импичменту Байдена Законодатели США поддержали проведение расследования по импичменту Байдена

Фото: Ting Shen - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Вопрос о необходимости проведения расследования по импичменту президента США Джо Байдена имеет достаточную поддержку среди американских законодателей, заявила конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин в интервью журналисту Алексу Джонсу. По ее словам, опубликованным на платформе madmaxworld, голосование по данному вопросу может состояться уже в сентябре, когда законодатели вернутся с каникул.

Полагаю, что у нас есть достаточно людей для того, чтобы проголосовать за расследование по процессу импичмента, — отметила она.

Проведение расследования ранее уже нашло поддержку среди части республиканцев в Палате представителей Конгресса США, однако политики не смогли прийти к единому мнению. Как утверждает спикер палаты, республиканец Кевин Маккарти, только импичмент может позволить пролить свет на причастность Байдена и его семьи к коррупции. Предполагается, что глава государства использовал более 20 различных компаний для собственного обогащения. Большинство из них были созданы, когда он занимал пост вице-президента.

Белый дом уже начал подготовку к возможному запуску расследования в рамках процедуры импичмента. По данным американского телеканала NBC News, администрация намерена дать агрессивный ответ на действия политических оппонентов президента. В частности была создана «военная комната» из двух десятков юристов, советников по законодательству и нанятых коммуникаторов, чтобы предотвратить расследование.