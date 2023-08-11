Конгрессвумен Грин: США не могут выделить новые миллиарды на Украину

Фото: Annabelle Gordon - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

США не могут позволить себе выделить еще несколько миллиардов долларов на нужды Украины, заявила член Палаты представителей, представитель Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин в своем Twitter (X). По ее словам, властям необходимо сначала сосредоточить внимание на решении собственных проблем.

Мы не можем позволить себе отправить еще $40 млрд Украине, — написала конгрессвумен.

Политик обратила внимание, что из-за сегодняшней политики и экономических проблем в стране американские пенсионеры едва могут платить за аренду. Более того, в США фиксируется самая высокая численность бездомных за все время.

Ранее американский лидер Джо Байден направил Конгрессу США официальный запрос с требованием дополнительно выделить $13,1 млрд на военную помощь Украине. Он заявил, что часть средств будет направлена на приобретение снаряжения, а другая — на оборонную поддержку Киева.

В общей сложности глава Белого дома запросил дополнительное финансирование на сумму $40 млрд, чтобы «помочь» другим странам. В частности, $200 млн будут направлены на противодействие ЧВК «Вагнер» в Африке. Представители Республиканской партии заявили, что требование Байдена нарушает соглашение о лимите американского госдолга.