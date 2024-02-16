Конгрессмены США ушли отдыхать и оставили Украину без помощи Палата представителей США ушла на перерыв, не проголосовав по помощи Украине

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Палата представителей Конгресса США отправилась на перерыв, не проголосовав по законопроекту о выделении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню, следует из графика работы нижней палаты. Конгрессмены вернутся к работе 28 февраля. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс раскритиковал решение спикера нижней палаты Майка Джонсона отправиться на каникулы, его заявление публикует газета The Hill.

Каждый день, когда спикер Джонсон ведет к ухудшению нашей национальной безопасности, Америка проигрывает. И каждый день, когда он откладывает голосование, падает авторитет республиканцев в конгрессе в глазах американского народа, — написал Бейтс.

Сенат Конгресса США во вторник, 13 февраля, принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Документ не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе Штатов. При этом Джонсон оценил пограничный кризис как «наиболее серьезную проблему», стоящую перед США. Что касается нового варианта законопроекта, то он назвал его «заведомо непроходным» в палате представителей.

В свою очередь конгрессмен Кори Миллс заявлял, что у законопроекта, который предполагает помощь США Украине, нет шансов быть одобренным на голосовании в палате представителей. Он выразил надежду, что документ «окажется мертв». По словам конгрессмена, сенат ставит интересы Киева выше Вашингтона, в то время как южные границы США находятся под осадой миллионов мигрантов. Миллс призвал сконцентрироваться на проблемах внутри страны.