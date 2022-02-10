Конгрессмены США призвали Байдена пересмотреть ядерную политику страны

К президенту США Джо Байдену с призывом рассмотреть вопрос снижения зависимость страны от ядерного оружия, а также проверить целесообразность создания и принятия на вооружение новых ядерных систем обратилась группа американских конгрессменов. Об этом говорится в письме, которое они направили американскому лидеру, сообщил RT.

Для вас это наилучшая возможность посредством решительных шагов снизить нашу зависимость от ядерного оружия, укрепить контроль над вооружениями и отказаться от новых ядерных средств ведения войны, о создании которых без наличия необходимости распорядился (бывший президент США Дональд - NEWS.ru) Трамп, — считают конгрессмены.

В тексте документа также отмечено, что среди возможных расходов Соединенных Штатов в военной сфере на нужды ядерно-оружейного комплекса до 2030 может быть заложена значительная сумма — $630 млрд. При этом конгрессмены считают, что лидер государства имеет право пересмотреть курс Вашингтона в отношении ядерной политики.

По их мнению, Байден сумел бы значительно сократить объёмы ядерного оружия не только в США, но также и повлиять на его количество в других странах.

Кроме того, парламентарии положительно оценили шаги нынешней администрации в вопросе договора СНВ-III.

Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что Западу следует задуматься о реальной опасности размещения в Европе ядерного оружия США, а не опасаться гипотетической угрозы размещения российского ядерного оружия в Белоруссии. Таким образом он отреагировал на предположение Госдепартамента США о том, что изменение белорусской конституции может привести к размещению ядерных сил РФ на территории этой страны, что якобы создаст угрозу безопасности Европы.