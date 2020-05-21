Конгрессмены решили лишить Трампа возможности выходить из договоров

https://static.news.ru/photo/dc6e3b1e-9b97-11ea-8f93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Günter Fischer / CHROMORANGE/Global Look Press

В Конгресс США внесли законопроект, который в случае принятия ограничит право американского президента Дональда Трампа на выход из международных договоров без предварительного одобрения парламентариев.

Об этом сообщает ТАСС. Незадолго до этого Трамп подтвердил намерение Вашингтона выйти из Договора по открытому небу с Москвой. Вместе с тем окончательное решение не было принято. В администрации главы государства продолжаются консультации по данному вопросу.

Также в политических кругах США продолжаются дискуссии о договоре СНВ-3. Как писал NEWS.ru, ряд американских экспертов заявили, что договор нужен и Соединённым Штатам и России, однако Трамп не намерен продлевать его, так как стремится к миру, в котором нет контроля над вооружениями.