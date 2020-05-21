Конгрессмены решили лишить Трампа возможности выходить из договоров

В Конгресс США внесли законопроект, который в случае принятия ограничит право американского президента Дональда Трампа на выход из международных договоров без предварительного одобрения парламентариев.
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Также в политических кругах США продолжаются дискуссии о договоре СНВ-3. Как писал NEWS.ru, ряд американских экспертов заявили, что договор нужен и Соединённым Штатам и России, однако Трамп не намерен продлевать его, так как стремится к миру, в котором нет контроля над вооружениями.
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