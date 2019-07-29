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Представители Комитета Палаты представителей Соединённых Штатов Америки по международным делам призвали президента страны Дональда Трампа ввести новые антироссийские санкции. Они направили соответствующее письмо главе государства.

Причиной для новых мер должен стать инцидент с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери, передаёт Bloomberg .

Мы призываем вас немедленно принять меры, чтобы привести Россию к ответственности за грубое применение химического оружия в Европе, — написали в документе демократ Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккол.

Парламентарии напоминают, что законодательство государства требует введения ограничений в отношении Москвы, однако прошло больше года с момента инцидента, а они ещё не появились.

Письмо было отправлено американскому лидеру 25 июля.

Сергей и Юлия Скрипаль пострадали 4 марта 2018 года. Британцы обвинили в случившемся Кремль. По предварительной информации, неизвестные применили отравляющее вещество «Новичок». РФ отвергла все доводы Запада и потребовала разрешить своим специалистам расследовать дело.

Как ранее писал News.ru, в деле об избиении племянницы отравленного в британском Солсбери экс-полковника Главного разведуправления (ГРУ) Сергея Скрипаля Виктории появились новые подробности.