Четыре конгрессмена-республиканца в письме президенту США Джо Байдену и министру обороны Ллойду Остину выразили недовольство тем, что конфликт на Украине субсидируют американские налогоплательщики. Конгрессмены затребовали разъяснений из-за планов передать Киеву танки Abrams, сообщает издание Daily Caller.
Трой Нельс, Пол Госар, Лорен Боберт и Эли Крэйн считают «постыдным» такое субсидирование Украины на фоне игнорирования внутренних проблем США с безопасностью.
Не подлежит сомнению, что Украина представляет собой стратегический интерес для США, но она не является союзником по НАТО, и мы ни коим образом и ни в каком качестве не обязаны защищать ее границы, — считают конгрессмены.
Они обратили внимание на то, что принятое решение по танкам противоречит позиции американских военных и запросили информацию о том, как Белый дом намерен отчитаться за потерянное на Украине вооружение.