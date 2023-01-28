Конгрессмены потребовали от Белого дома разъяснений по танкам для ВСУ Четыре конгрессмена-республиканца запросили у Белого дома разъяснения по танкам для ВСУ

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Четыре конгрессмена-республиканца в письме президенту США Джо Байдену и министру обороны Ллойду Остину выразили недовольство тем, что конфликт на Украине субсидируют американские налогоплательщики. Конгрессмены затребовали разъяснений из-за планов передать Киеву танки Abrams, сообщает издание Daily Caller.

Трой Нельс, Пол Госар, Лорен Боберт и Эли Крэйн считают «постыдным» такое субсидирование Украины на фоне игнорирования внутренних проблем США с безопасностью.

Не подлежит сомнению, что Украина представляет собой стратегический интерес для США, но она не является союзником по НАТО, и мы ни коим образом и ни в каком качестве не обязаны защищать ее границы, — считают конгрессмены.

Они обратили внимание на то, что принятое решение по танкам противоречит позиции американских военных и запросили информацию о том, как Белый дом намерен отчитаться за потерянное на Украине вооружение.