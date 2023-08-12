Конгрессмены потребовали от Байдена отозвать запрос о помощи Украине Республиканцы призвали Байдена отозвать запрос о помощи Украине на $24 млрд

Фото: Nathan Howard - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Группа конгрессменов-республиканцев выступила с требованием к президенту США Джо Байдену отозвать запрос о новом финансировании помощи Украине на сумму $24 млрд, заявил в Twitter (X) член палаты представителей Уоррен Дэвидсон. По его словам, американского лидера призвали придерживаться ограничений на расходы, установленных законом.

Мы просим вас отозвать свой запрос средств на дополнительные расходы [в виде $24 млрд для Украины] и придерживаться ограничений на расходы, установленных Законом о финансовой ответственности, — отмечается в обращении конгрессменов.

Политики также указали на неправомерность действий главы Белого дома и усталость населения страны от финансирования конфликтов.

Ранее представитель республиканцев в американском конгрессе Марджори Тейлор-Грин заявила, что США не могут выделять миллиарды долларов на нужды Киева. Вместо этого, по ее словам, американским властям необходимо сосредоточить внимание на решении собственных проблем, прежде чем выделять еще несколько миллиардов долларов на нужды Украины.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил NEWS.ru, что Киев не продержится и недели без поддержки Запада. Дальнейшая военная поддержка Украины приведет к затягиванию конфликта, отметил он.