Конгрессмены поддержали расследование по импичменту Байдена Палата представителей поддержала резолюцию о расследовании по импичменту Байдена

Фото: Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, предписывающую дальнейшее проведение расследования по делу об импичменте президента Джо Байдена. Процедура голосования транслировалась на официальном сайте американского законодательного органа. Резолюция была внесена на рассмотрение республиканской фракцией нижней палаты.

Представленный документ предписывает комитетам Палаты представителей по надзору и подотчетности, по доходам и расходам, а также юридическому комитету продолжать текущие разбирательства, позволяющие определить, существуют ли достаточные основания для вынесения импичмента действующему главе американского государства.

Ранее комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США, контролируемый республиканцами, проголосовал за резолюцию, призывающую к дальнейшему расследованию возможного импичмента Байдена. Девять членов комитета поддержали эту инициативу, четыре были против.

До этого спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что импичмент президента США Джо Байдена является необходимым шагом из-за препятствования Белого дома расследованию предполагаемых правонарушений членов семьи американского лидера. Ряд комитетов по юрисдикции проделывают огромный объем работы по поиску правонарушений среди Байденов, однако Белый дом блокирует их и «скрывает тысячи страниц доказательств», добавил Джонсон.