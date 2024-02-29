Конгрессмены достигли соглашения по избежанию шатдауна в США Politico: в Конгрессе США достигли сделки по финансированию правительства

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Лидеры Конгресса США пришли к соглашению по финансированию правительства, которое поможет избежать шатдауна в стране, пишет издание Politico со ссылкой на источники. О договоренности конгрессмены официально объявят в ближайшее время.

Финансирование некоторых ведомств продлено до 8 марта, а остальной части — до 22 марта. Голосование по соответствующей резолюции состоится в обеих палат конгресса на этой неделе, уточняют журналисты.

В январе конгрессменам удалось избежать шатдауна в США в третий раз. Благодаря законопроекту финансирование программ в различных отраслях продлили до 1 марта. Конгрессу приходится принимать подобные мелкие инициативы из-за продолжающихся споров относительно постоянного бюджета. Значительные расхождения во взглядах между демократами и республиканцами не позволяют согласовать единую сумму. Так, наиболее радикальные представители Республиканской партии настаивают на снижении бюджета до $1,47 трлн.

До этого Белый дом уведомил ряд правительственных ведомств США о необходимости подготовиться к возможному шатдауну. Ответственным лицам поручили придумать планы действий в случае прекращения государственного финансирования. Речь идет именно о сотрудниках некоторых правительственных учреждений.