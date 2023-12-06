Конгрессмен заявил об участии США в «свержении правительства Украины» Конгрессмен Мэсси: США в 2014 году помогли свергнуть правительство Украины

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Вашингтон в 2014 году помог свергнуть действовавшее на тот момент правительство Украины, заявил член палаты представителей США Томас Мэсси в интервью экс-ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону в социальной сети Twitter (X). По словам конгрессмена, это произошло в связи с тем, что США «бряцали оружием» против России.

В 2014 году мы помогли свергнуть их избранное правительство. Мы бряцали оружием против России. Я говорил, эти санкции, бряцание оружием, резолюции будут иметь последствия, и у них были последствия, — сказал Мэсси.

Ранее бывший руководитель службы безопасности первого президента РФ Александр Коржаков рассказал о том, что два бывших украинских президента — Леонид Кучма и Виктор Янукович — пришли к власти с помощью России. По его словам, в обоих случаях руководство РФ согласилось удовлетворить все их просьбы. Он подчеркнул, что Москва тогда выделила Украине нефть, газ и финансовую помощь. По мнению Коржакова, до Майдана в конце 2013 года довела слабость четвертого президента Украины Януковича. Он отметил, что Россия тоже помогла ему углеводородами и финансами во время предвыборной кампании.

В свою очередь советник генерального прокурора РФ Наталья Поклонская предположила, что одной из причин трагедии Майдана, произошедшего в Киеве десять лет назад и приведшего к смене правительства, стал обман. По ее словам, этот обман находился в «фатальной» стадии и оказал плачевное влияние на украинских граждан.

При этом замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский выразил мнение, что причинами Майдана на Украине в 2013 году стали отказ экс-президента страны Виктора Януковича от евроинтеграции и пробуждение антироссийских настроений.