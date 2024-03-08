Конгрессмен упрекнул Байдена за рассуждения об Украине Конгрессмен Розендэйл: Байден в послании говорил только об Украине

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Президент США Джо Байден в послании «О положении Союза» говорил лишь об Украине, заявил конгрессмен-республиканец Мэтт Розендэйл в соцсети Twitter (Х). При этом, по его словам, американский лидер полностью проигнорировал миграционный кризис.

С самого начала своей речи Байден говорил об Украине и ничего — о нашей широко открытой южной границе, — написал законодатель.

Байден, уточнил Розендэйл, посвятил первую часть выступления перед нацией «угрозе демократии» в США и мире, упомянув спецоперацию России. Он также рассказал, что Киев не просит отправлять военных на Украину, поэтому там их нет и не будет.

Ранее Байден в ежегодном обращении к конгрессу заверил, что Украина в состоянии остановить Россию. Он отметил, что это возможно при американской поддержке, поэтому нужно продолжать оказывать Киеву помощь.

До этого сообщалось, что правительство Украины рассчитывало услышать в ходе обращения президента конкретики по вопросу поставок ракет ATACMS. Издание Politico уточнило, что украинские власти также хотят получить четкие обещания по поддержке Киева в целом.

Кроме того, Байден признал, что время Украины на исходе, Россия начала активное наступление и ей удается продвигаться вглубь страны. В связи с этим глава государства призвал палату представителей принять новый законопроект о помощи Украине. Если конгрессмены откажут в оказании поддержки Киеву в этот критический момент, то история никогда не забудет их поступка, пообещал политик.