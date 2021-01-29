Конгрессмен США заразился коронавирусом после прививки вакциной Pfizer

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Член палаты представителей Конгресса США, демократ от штата Массачусетс Стивен Линч заразился коронавирусом. Причём произошло это уже после того, как политик второй раз привился вакциной компаний Pfizer и BioNTech.

Об этом сообщает телеканал CNN. Отмечается, что симптомы заболевания у Линча не проявились. Однако сданный 29 января тест на COVID-19 дал положительный результат. За несколько дней до этого заразился один из подчинённых Линча.

Теперь конгрессмен отправится на карантин и будет работать удалённо.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врачи ввели около 30 млн доз вакцин от коронавируса гражданам США. При этом вторую дозу препарата получили 5,3 млн человек. Всего в клиники страны поступили почти 50 млн доз вакцин от компаний Moderna, а также Pfizer и BioNTech. К настоящему моменту известно о 26 052 135 инфицированных в США.