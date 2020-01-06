https://static.news.ru/photo/1873b83e-31b5-11ea-b861-fa163e074e61_660.jpg Элиотт Энгел Фото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Конгрессмен США Элиотт Энгел сообщил о том, что удары Ирана по американским базам может стать началом полномасштабной войны. Демократ подчеркнул, что у войны могут быть ужасные последствия и этого не хочет никто. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью конгрессмена телеканалу CNN.

Это может быть началом полномасштабной войны, которой не хочет никто. Её последствия могут быть ужасными. Люди не хотят этой войны, в Конгрессе не хотят этой войны, — процитировали слова Элиотта Энгела в ТАСС.

Конгрессмен подчеркнул, что сейчас самое важное, думать о том, как «выйти из этой ситуации».

Ранее NEWS.ru писал о том, что были атакованы две американские базы в Ираке. Корпус стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) взяли на себя ответственность за обстрел. Пресс-секретарь президента США Стефани Гришэм сообщила, что Дональд Трамп проинформирован о ситуации и следит за ней.