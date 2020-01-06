Конгрессмен США Элиотт Энгел сообщил о том, что удары Ирана по американским базам может стать началом полномасштабной войны. Демократ подчеркнул, что у войны могут быть ужасные последствия и этого не хочет никто. Об этом
Это может быть началом полномасштабной войны, которой не хочет никто. Её последствия могут быть ужасными. Люди не хотят этой войны, в Конгрессе не хотят этой войны, — процитировали слова Элиотта Энгела в ТАСС.
Конгрессмен подчеркнул, что сейчас самое важное, думать о том, как «выйти из этой ситуации».
Ранее NEWS.ru писал о том, что были атакованы две американские базы в Ираке. Корпус стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) взяли на себя ответственность за обстрел. Пресс-секретарь президента США Стефани Гришэм сообщила, что Дональд Трамп проинформирован о ситуации и следит за ней.
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