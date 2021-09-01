Конгрессмен предсказал США кровопролитие из-за фальсификации выборов

Депутат палаты представителей США и конгрессмен Мэдисон Коуторн предсказал Соединённым Штатам кровопролитие из-за «полной фальсификации» системы политических выборов. Мнение политика передаёт The Washington Post.

Если наша выборная система и дальше будет полна фальсификаций, если выборы снова украдут, то это приведёт лишь к одному исходу — к кровопролитию, — заявил Коуторн.

Конгрессмен является сторонником экс-главы США Дональда Трампа и считает, что одержать победу на прошедших американских выборах должен был именно он. Коуторн всячески поддерживает импичмент Джо Байдену и лоббирует отстранение вице-президента Штатов Камиллы Харрис.

Ранее сообщалось, что республиканцы из палаты представителей потребовали отстранить от должности государственного секретаря США Энтони Блинкена. Обвинения политиков в отношении главы МИД строится на том, что он не в состоянии предоставлять президенту страны Джо Байдену своевременно качественную информацию по ситуации в Афганистане. Республиканцы также требуют привлечь ответственных за смерть американских военных в Кабуле 26 августа за халатность.