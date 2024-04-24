Конгрессмен пожаловался на попытки властей США утаить правду об НЛО Конгрессмен Берчетт обвинил власти США в сокрытии информации об НЛО

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Правительство США тратит на исследование НЛО десятки миллионов долларов, однако Вашингтон отказывается раскрывать информацию, полученную в результате данных исследований, заявил конгрессмен-республиканец Тим Берчетт. По его словам, которые приводит телеканал Fox News, Белому дому известна важная информация о неопознанных летающих объектах, однако он отказывается раскрывать ее.

Я думаю, что [власти] что-то скрывают. Я имею в виду вот что: утаивание — это когда вы публикуете файл, а текст в нем наполовину затемнен. И это утаивание, когда одна группа или один федеральный орган говорит, что что-то [вроде НЛО] существует, а потом другой федеральный орган утверждает, что этого не существует, — заявил он.

Берчетт подчеркнул, что он обратил внимание на сложившуюся ситуацию не из-за конспирологических теорий, а из-за огромных затрат федерального бюджета. Он считает странным тот факт, что Вашингтон тратит миллионы долларов на изучение явлений, существование которых официально не признается. Он призывает рассекретить документы, посвященные НЛО.

Если [НЛО] не существуют, зачем тратить на исследования миллионы долларов? И почему бы не рассекретить документы? — подытожил он.

Британские океанографы ранее заявили, что сумели разгадать тайну исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике. По мнению ученых, корабли были уничтожены так называемыми волнами-убийцами, образующимися из-за сильных штормов.