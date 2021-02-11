Конгрессмен «перевернулся» во время онлайн-заседания в США

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Член палаты представителей конгресса США Том Эммер в ходе официальной встречи, прошедшей дистанционно, долго не мог понять, как исправить своё перевёрнутое изображение. Это вызвало много шуток со стороны коллег.

Коллега политика Максин Уотрес прервала свою речь во время встречи комитета по финансовому обслуживанию палаты представителей задав Эммеру вопрос, всё ли у него хорошо.

Я не знаю, как это исправить, — ответил конгрессмен.

Пока Уотерс пыталась понять, может ли политик перевернуть своё изображение обратно, другие присутствующие начали шутить в его адрес, сравнивая конгрессмена с «адвокатом-котом» из Техаса.

Эммер рассказал, что не знает, почему его изображение перевернулось. Через некоторое время ему удалось исправить ситуацию.

I am not a cat. pic.twitter.com/d4lhQd0sJ4 — Tom Emmer (@RepTomEmmer) February 10, 2021

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