Конгрессмен обвинил Байдена в преступлении из-за скандала вокруг Burisma

Фото: White House Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Конгрессмен-республиканец Ронни Джексон обвинил президента США Джо Байдена в «преступлении века» из-за его предполагаемых связей с руководством украинской компанией Burisma. ФБР имеет доказательства преступления, отметил он в Twitter.

Если ФБР располагает аудиозаписями переговоров между руководителем Burisma и Джо Байденом, они должны быть обнародованы немедленно! Это преступление века! — подчеркнул Джексон.

Он считает, что Байден является «самым большим преступником» среди всех американских президентов.

Американский сенатор Чак Грассли 12 июля заявил о том, что исполнительный директор украинской компании Burisma, который якобы дал взятку Байдену и его сыну, сохранил 17 аудиозаписей в качестве «страхового полиса».

Ранее сообщалось, что Джо Байден перенес стоматологическую операцию без осложнений. В настоящее время он чувствует себя хорошо. Об этом рассказала журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, это была стандартная процедура, с которой сталкиваются многие люди.