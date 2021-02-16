Конгрессмен-демократ подал на Трампа в суд из-за штурма Капитолия

https://static.news.ru/photo/14246534-7076-11eb-85a0-96000091f725_660.jpg Бенни Томпсон Фото: Chip Somodevilla / Pool via CNP/Global Look Press

Американский конгрессмен-демократ от штата Миссисипи Бенни Томпсон подал иск в суд на экс-президента США Дональда Трампа. Политик считает, что бывший глава Белого дома вступил в сговор с ультраправыми организациями, чтобы подстрекать к беспорядкам в Вашингтоне 6 января.

В иске речь идёт об ультраправом движении Proud Boys, а также о группировке Oath Keepers. Журналисты CNN отмечают , что это первый гражданский иск, связанный со штурмом Капитолия сторонниками экс-главы Белого дома.

6 января толпа американцев, поддерживающих Трампа, атаковала Капитолий, когда там утверждали итоги президентских выборов, на которых победил Джо Байден. Членов конгресса эвакуировали. Во время беспорядков погибли пять человек, включая одного полицейского. После этого Трампа обвинили в подстрекательстве к мятежу.

Ранее сенат оправдал экс-главу Белого дома на процессе по импичменту. Таким образом политик стал единственным в истории американским лидером, который получил два импичмента в палате представителей, но его два раза оправдали в Сенате США. После этого бывший глава Белого дома назвал несостоявшийся импичмент и обвинения в подстрекательстве к мятежу «охотой на ведьм». Он пообещал в ближайшие месяцы «многим поделиться» с американцами. Политик добавил, что рассчитывает на «невероятный совместный путь» к достижению величия США.

Трамп намерен вернуться политику. Его друзья и союзники ждут, что он возобновит «дружеские интервью после нескольких недель молчания». По некоторым данным, он «зациклен на мести» тем республиканцам, которые поддержали его импичмент, а также тем, кто сопротивлялся его усилиям по отмене результатов ноябрьских выборов.

Как писал NEWS.ru, спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что расследованием обстоятельств штурма Капитолия займётся специально созданная для этого комиссия. Она выявит всех причастных к беспорядкам и установит факты вмешательства в процедуру передачи власти.