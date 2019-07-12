https://static.news.ru/photo/18d97202-a469-11e9-b7f0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Douglas Christian/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год. Она предусматривает введение санкций в отношении российского суверенного долга.

Авторами инициативы стали представители Демократической партии от Калифорнии Брэдли Шерман и Максин Уотерс.

Эта поправка подразумевает настоящие, серьёзные санкции против российского государства и предусматривает, что ни один американский гражданин не сможет совершать новые сделки с суверенным долгом России, — цитирует Шермана РИА Новости .

По словам парламентария, санкции снимут, если администрация США удостоверится в том, что Россия не вмешивалась в американские выборы.

Сообщается, что сам проект оборонного бюджета, в который была включена поправка, пока не одобрен.

Расследование о вмешательстве «русских хакеров» в выборы началось после победы Дональда Трампа в ноябре 2016 года. В конце марта текущего года Минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «российскому делу» спецпрокурора Роберта Мюллера, который в ходе расследования так и не нашёл сговора американского лидера с Кремлём в течение предвыборной кампании.

Как отметили в Кремле, аргументированных доказательств «российского вмешательства» Мюллер так и не представил.

News.ru писал, что голливудские звёзды, в числе которых Алисса Милано, Закари Куинто и Майкл Шэнно, разыграли пьесу по мотивам доклада Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы 2016 года.