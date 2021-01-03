Конгресс США впервые собрался в новом составе

https://static.news.ru/photo/808bef14-4dec-11eb-9393-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rod Lamkey - Cnp/CNP via ZUMA Wire/ТАСС

Новый состав конгресса США, избранный в ноябре, 3 января приступил к работе в условиях, когда контроль над сенатом ещё не принадлежит ни одной из партий.

Палата представителей и сенат провели первые сессии, формально новый состав двух палат именуется 117-м конгрессом. Демократы сохранили своё влияние в нижней палате, сейчас у них 222 голоса против 211 у Республиканской партии. Представитель от одного из округов ещё не определён, а конгрессмен от другого округа Люк Летлоу скончался от COVID-19 незадолго до сессии, передаёт РИА Новости.

Ожидается, что Нэнси Пелоси переизберут на новый срок на посту спикера палаты представителей. Республиканец Митч Макконнелл может потерять места лидера большинства в сенате по результатам выборов в двух округах штата Джорджия, голосование пройдёт 5 января. В случае победы демократов в обоих округах, в верхней палате будет по 50 сенаторов от каждой партии. Будущая вице-президент Камала Харрис в качестве председателя сената сможет стать решающим голосом для Демократической партии.

6 января в конгрессе должна быть утверждена победа Джо Байдена на президентских выборах. Часть республиканцев в обеих палатах может высказать возражения, однако они практически не имеют шансов оспорить утверждение. Действующий президент США Дональд Трамп всё ещё отказывается признать себя побеждённым. Демократы намерены в очередной раз поднять в сенате вопрос о прямых выплатах налогоплательщикам. Республиканцы заблокировали все прошлые попытки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американские сенаторы проголосовали за оборонный бюджет на 2021 финансовый год. Таким образом они преодолели наложенное на документ вето президента США Дональда Трампа.