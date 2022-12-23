Конгресс США рекомендовал возбудить четыре уголовных дела против Трампа

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Дональд Трамп

Специальный комитет Конгресса США подвел итоги расследования штурма Капитолия, которое заняло полтора года, передает РИА Новости. Главным итогом 800-страничного доклада стала рекомендация Министерству юстиции предъявить бывшему президенту Дональду Трампу четыре уголовных обвинения.

Мы знаем значительно больше о планах и действиях президента, направленных на изменение итогов выборов, чем знали практически все члены конгресса, когда президенту Трампу был объявлен импичмент 13 января 2021 года или когда его судил сенат в феврале того же года, — говорится в докладе.

В частности, спецкомитет считает, что экс-глава США причастен к подстрекательству или содействию мятежу. Отмечается, что рекомендации конгресса не носят обязывающего характера.

Ранее специальный комитет палаты представителей Конгресса США обратился к Минюсту страны с рекомендацией предъявить уголовные обвинения бывшему президенту Дональду Трампу из-за штурма Капитолия 6 января 2021 года. Конгрессмены считают, что экс-глава государства занимался «подстрекательством или содействием мятежу». Трампа также обвинили в препятствовании официальным процедурам, заговоре с целью обмана правительства и дачи ложного заявления.