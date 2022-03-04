Конгресс США рассмотрит проект запрета на импорт энергоносителей из РФ

Законопроект, предусматривающий запрет на импорт энергоносителей из России в связи с событиями на Украине, внесли в Конгресс США сенаторы от обеих палат. Об этом говорится в распространённом заявлении законодателей, сообщает РИА Новости. По их мнению, власти РФ используют данную сферу в качестве оружия и в этой связи Штатам необходимо переосмыслить вопросы национальной безопасности.

Путин использует энергетическую сферу как оружие войны. Действия России требуют фундаментального переосмысления нацбезопасности США, а также нашей национальной и международной энергетической политики, которая на текущий момент поддерживает Россию, позволяя ей поставлять свои энергоресурсы, — говорится в заявлении.

В числе прочего законопроект предполагает объявление чрезвычайного положения в стране из-за «российской агрессии в отношении Украины». На основании режима ЧП глава американского государства должен полностью запретить ввоз сырой нефти, нефтепродуктов, СПГ и угля из России.

Ранее стало известно, что США ввели санкции против семи российских юридических лиц «за распространение дезинформации». Под ограничения за распространение дезинформации попали Стратегический фонд культуры и «связанные с ним «Одна родня», «Ритм Евразии» и журнал «Камертон», «Южный Фронт», «ИнфоРос», «Новый восточный взгляд», «Восточное обозрение», «Геополитика» и United World International.

Кроме того, США ввели санкции в отношении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, 19 российских бизнесменов и 47 связанных с ними лиц. Под санкции попали, в частности, Николай Токарев, Борис и Аркадий Ротенберги, Сергей Чемезов, Игорь Шувалов, Евгений Пригожин и Алишер Усманов. Во всех случаях, за исключением Пескова и Усманова, ограничения наложены также на ближайших родственников фигурантов списка.

В свою очередь, американские энергетические компании обратились к властям страны с просьбой не накладывать санкции на импорт урана из России. Ограничения не позволят сохранить низкие цены на электроэнергию в США. Согласно данным Управления энергетической информации Минэнерго США и Всемирной ядерной ассоциации, на долю России, Казахстана и Узбекистана приходится почти половина объёма урана, необходимого для работы американских АЭС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что санкции Запада в отношении России не имеют под собой никакой правовой почвы и не связаны с текущей ситуацией. По её словам, незаконные и аморальные меры воздействия Запада ударят по нему бумерангом.