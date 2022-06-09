Конгресс США проголосовал за ужесточение оборота оружия Палата представителей США приняла законопроект об ужесточении оборота оружия

Фото: whitehouse.gov

Нижняя палата американского конгресса приняла законопроект об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране. За инициативу выступили 223 конгрессмена, против — 204. Документ предполагает ужесточение наказаний за нарушения, которые касаются оборота огнестрельного оружия, а также запрет на продажу магазинов повышенной вместимости. В случае принятия, возраст с которого американцы смогут приобретать полуавтоматические винтовки будет повышен с 18 лет до 21 года, пишут «Известия».

В число мер входит ужесточение наказаний за некоторые нарушения, которые касаются оборота огнестрельного оружия, и запрет на продажу магазинов повышенной вместимости, — сказано в публикации.

Отмечается, что сенат выступит против документа, так как большинство республиканцев не поддерживают законопроект.

Голливудский актёр Мэттью Макконахи ранее призвал власти ужесточить контроль над оборотом огнестрельного оружия в США, дабы предотвратить трагедии, подобные той, что произошла в конце мая в городе Ювальде штата Техас. Слова актёра прозвучали с трибуны Белого дома, куда его пригласил президент США Джо Байден. Макконахи является уроженцем Ювальде. После общения с главой американского государства он в течение 20 минут выступал перед журналистами в зале для пресс-брифингов.