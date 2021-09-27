Республиканцы призвали Байдена отказаться от использования российских баз

Группа американских сенаторов-республиканцев потребовала от администрации президента США Джо Байдена объяснений касательно планов использовать российские военные базы. Они выразили глубокую обеспокоенность этим вопросом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы одного из авторов письма, сенатора Джима Инхофа.
Республиканцы обеспокоены тем, что Белый дом
Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в структурах американской исполнительной власти заявила, что российские военные базы в Центральной Азии могут пригодиться Пентагону. Эту тему даже якобы обсуждали глава Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли и начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.