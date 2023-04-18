Конгресс США принял резолюцию по инциденту с БПЛА над Черным морем Конгресс США осудил Россию из-за инцидента с беспилотником, упавшим в Черное море

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Палата представителей Конгресса США 17 апреля одобрила резолюцию, которая осуждает Россию из-за инцидента с упавшим в Черное море американским беспилотником MQ-9. Документ приняли единодушно 410 конгрессменов, сообщает РИА Новости.

В тексте резолюции, которую подготовили республиканец Брэндон Уильямс и демократ Джим Коста, осуждаются приписываемые российским военным «безрассудные действия». Также отмечается, что США не откажутся от применения дронов в международном воздушном пространстве Черного моря. Документ не носит обязывающий к исполнению характер.

Минобороны России сообщало, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. Он двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители были подняты в воздух. Беспилотник позже упал в воды Черного моря.

Ранее журналисты британской газеты The Times со ссылкой на опубликованные в Сети документы Пентагона сообщили, что в течение четырех месяцев Россия не менее шести раз заявляла о приближении летательных аппаратов НАТО к своим границам. Отмечается, что период, за который произошли эти инциденты, охватывают даты с конца сентября 2022 года по конец февраля 2023-го.