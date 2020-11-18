Конгресс США принял резолюцию о мерах против РФ из-за отравления Навального

https://static.news.ru/photo/a32b1106-9927-11e9-9d67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evan Golub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой призвали Белый дом ввести санкции против властей России из-за отравления политика Алексея Навального.

Палата представителей осуждает явно умышленное отравление 20 августа 2020 г. российского активиста по борьбе с коррупцией и лидера оппозиции Алексея Навального <...> [и] призывает государственного секретаря и министра финансов использовать свои полномочия <...> для обозначения лиц, которые, по их мнению, при расследовании были причастны к отравлению Алексея Навального, в качестве преступников, организаторов или вдохновителей в списке [санкций], — говорится в документе.

Также парламентарии выразили признательность фонду «Кино во имя мира» и правительству Германии за медицинскую помощь политику, следует из текста резолюции, размещённого на сайте конгресса.

При принятии решения конгрессмены приняли во внимание получение Навальным 27% на выборах мэра Москвы, многократный отказ в участии в выборах, частые аресты политика и применение химических веществ в отношении оппозиционера в 2017-м и 2019 году.

Принимая во внимание, что на протяжении многих лет ряд российских журналистов, правозащитников, политиков, разоблачителей и других были убиты или умерли при загадочных обстоятельствах в России и за рубежом, — отмечается в тексте.

Среди погибших перечислены бывший шпион Александр Литвиненко, журналист-расследователь Анна Политковская, правозащитники Станислав Маркелов и Наталья Эстемирова, журналист Анастасия Бабурова и политик Борис Немцов.

Резолюции конгресса принимаются отдельно в обеих палатах. Они носят рекомендательный характер и демонстрируют позицию законодателей по конкретному вопросу.

Внесение человека в санкционный список США предполагает запрет на получение американских виз и запрет на использование собственности, расположенной на территории страны.

Алексей Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября его выписали из клиники.

Немецкие врачи определили, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы «Новичок». Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Однако уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали.

Как сообщал NEWS.ru, ЕС ранее ввёл санкции в отношении шести российских чиновников и одного научно-исследовательского института из-за отравления Навального. До этого в Организации по запрещению химического оружия сообщили, что проведённый её экспертами анализ подтвердил наличие в образцах крови и мочи Навального токсичных химикатов — биомаркеров ингибитора холинэстеразы.