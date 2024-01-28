Конгресс США предупредили о неминуемой опасности из-за мигрантов Экс-сотрудники ФБР предупредили Конгресс США об угрозе вторжения мигрантов

Фото: Xin Yuewei/XinHua/Global Look Press

Граница между США и Мексикой

Группа экс-сотрудников ФБР направила в Конгресс США письмо, в котором предупредила законодателей о «неминуемой опасности» в связи с ситуацией на границе, сообщает Foxnews. По их мнению, стране угрожает настоящее вторжение мигрантов.

В современной истории США никогда не подвергались вторжению, и тем не менее оно разворачивается сейчас, — говорится в послании.

Авторы пояснили, что в страну прибывают тысячи иностранцев, в том числе из государств, которые не являются дружественными для США. Они отметили, что эти люди не высаживаются на американскую территорию в составе морского или воздушного десанта, а пересекают пешком границу, которая уже прославилась на весь мир своей незащищенностью.

Экс-сотрудники ФБР призвали законодателей отнестись серьезно к проблеме. При этом они напомнили о последствиях атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года.

Ранее ситуацию с притоком мигрантов в США прокомментировал американский миллиардер Илон Маск. Он заявил, что ответственность за миграционный кризис несут федеральные власти страны, поскольку пограничный патруль де-юре обязан содействовать въезду всех желающих. По словам бизнесмена, в стене на границе с Мексикой нет необходимости, Белому дому попросту нужно прекратить потворствовать въезду мигрантов.